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Випускниця, яка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів, назвала найскладніші завдання тесту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Випускниця, яка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів, назвала найскладніші завдання тесту
Софія Клак скалала на максимум одразу три предмети – математику, історію України та англійську мову
фото з особистого архіву Софії Клак

У тесті з математики, зізналася Софія Клак, було задання, яке не учні не проходять у школі

Випускниця львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак, яка отримала максимальні 200 балів одразу з трьох предметів на національному мультипредметному тесті (НМТ), розповіла про найбільш складні завдання цьогорічної вступної кампанії.

В інтерв’ю «Главкому» дівчина зазначила, що серед найскладніших виявилися завдання з математики, які вимагали не лише знання формул, а й уважного аналізу умов. Водночас, коментуючи загалом цьогорічне НМТ, Софія зазначила: питання виявилися не такими складними, як вон очікувала.

«Звичайно, писала пробні тести досить добре, але не було гарантії, що я так само добре напишу НМТ. До того ж невідомо, які завдання попадуться. Натомість хвилювання зникло, коли я побачила тести, оскільки зрозуміла, що це щось знайоме і те, до чого я готувалася. Тому завдання не були аж настільки складними для мене. Головне – не хвилюватися. Хоча насправді очікувала, що українську мову складу краще. Це єдиний предмет, з якого в мене не 200 балів, а 177», – зауважила випускниця.

Найскладнішим завданням на тесті з математики Софія назвала задачу на параметр (рівняння, у якому, крім звичної змінної, є невідома стала величина, параметр. У цьому завданні потрібно визначити, як змінюється розв'язок рівняння залежно від того, яке значення приймає параметр).

«Можуть трапитися різні типи завдань і треба бути готовим багато до чого. Вважаю, що мені пощастило певною мірою, але я, в принципі, готувалася до багатьох типів питань. Проте особисто для мене параметр – одне з найскладніших завдань, які взагалі є на НМТ», – наголосила абітурієнтка.

З історії України, зізналася дівчина, складно давався блок, присвячений культурі, тому що «в цій темі просто немає аж такої логіки – просто треба запам'ятовувати». У цьому Софії допомагали асоціації, пробні тести, стікери на видних місцях та інтерактивні картки.

«Щодо української. На самому НМТ ті типи завдань, які при підготовці для мене були найскладніші, виявилися нескладні. Тобто я, напевно, не розібралася в інших питаннях. Але загалом мені з української найскладніше давалася лексика, фразеологізми, наголоси, де теж не завжди є логіка, тож треба зазубрювати. Так само і з англійської – лексика для мене найважча», – розповіла випускниця.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. 

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.

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Теги: НМТ освіта українська мова університет МОН

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