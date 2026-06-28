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Дантес розсекретив новий роман і вперше показав свою дівчину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дантес знову не самотній
фото з відкритих джерел

Артист зізнався, що більше не самотній

Український співак Володимир Дантес розсекретив новий роман та вперше показав свою дівчину. Як інформує «Главком», артист опублікував кадри з обраницею в Instagram-stories.

На фото виконавець ніжно цілується із дівчиною. Камера знімала парочку зверху, тож обличчя коханої музиканта не вдасться розгледіти. Тим не менш, помітно, що вона брюнетка. Підписувати світлини Володимир Дантес не став.

Дантес розсекретив новий роман і вперше показав свою дівчину фото 1

Зазначимо, до цього виконавець перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною, з якою закрутив роман 2022 року. Проте від 2025-го у мережі невпинно говорили про їхній розрив. Ані співак, ані бізнесвумен це не підтверджували, але припинили ділитися спільним контентом, а також роз’їхались та почали жити окремо. Згодом подейкували, що Володимир Дантес знову не самотній. Урешті, ці плітки виявились правдивими.

Нагадаємо, українська виконавиця Маша Кондратенко разом зі співаком Володимиром Дантесом випустили спільний трек Don’t Touch.

Також український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату. У себе в Instagram він розказав, що був змушений відстояти в черзі до ТЦК вісім годин.

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Теги: Володимир Дантес роман співак артист

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