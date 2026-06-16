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Велика Британія оголосила про фінансову підтримку атомної енергетики України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Велика Британія оголосила про фінансову підтримку атомної енергетики України
Угода анонсована прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером
фото: Офіс президента (ілюстративне)

«Атомна генерація виробляє понад половину всієї електроенергії в Україні»

Уряд Великої Британії оголосив про фінансову підтримку в розмірі понад €242 млн для стабільної роботи української атомної енергетики протягом наступних двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що угода анонсована прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у межах домовленостей, досягнутих з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль додав, що фінансування буде спрямоване на забезпечення постачання збагаченого урану компанією Urenco для українського національного виробника атомної енергії АТ «НАЕК «Енергоатом».

«Атомна генерація виробляє понад половину всієї електроенергії в Україні. Тож ця підтримка є надзвичайно важливою для збереження стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Вдячний уряду Великої Британії, прем’єр-міністру Кіру Стармеру, агентству UK Export Finance (UKEF), компанії Urenco та всім британським партнерам за незмінну підтримку», – наголосив Денис Шмигаль.

До слова, Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько $10 млн) на відновлення ремонт захисної арки, яку пошкодили російські окупаційні війська. Очільник Міненерго Денис Шмигаль зазначив, що норвезька допомога та постачання обладнання продовжують допомагати енергетикам відновлювати інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами.

Як повідомлялося, новий безпечний конфайнмент (НБК, або саркофаг) над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій із забезпечення ізоляції. Причиною цього стали пошкодження, завдані російським безпілотником у лютому цього року.

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Теги: енергетика Велика Британія Володимир Зеленський АЕС Міненерго

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