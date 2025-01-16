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«Залишився лише пил»: пожежі у Каліфорнії знищили роботи відомих митців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Залишився лише пил»: пожежі у Каліфорнії знищили роботи відомих митців
Рон Рівлін, колекціонер мистецтва, втратив майже все у своєму будинку під час пожежі
фото: The New York Times

Колекціонер Рон Рівлін сказав, що втратив близько 30 робіт одного із найдорожчих митців світу Енді Воргола

Пожежі в окрузі Лос-Анджелес американського штату Каліфорнія знищили приватну колекцію, до якої входили роботи таких сучасних американських художників, як Кіта Гарінґа, Дем'єна Герста та Енді Воргола. Про це пише газета The New York Times (NYT).

«На даний момент тут залишився тільки пил», – наводить видання слова Рона Рівліна, будинок якого згорів разом із витворами мистецтва під час пожеж.

Колекціонер втратив понад 200 предметів, включаючи роботи Кіта Гарінґа, Дем'єна Герста та Енді Воргола, Джона Балдессарі та Кенні Шарфа.

Будинок із приватною колекцією Revolver Рона Рівліна розташовувався у західній частині Голлівуду. Колекція оцінювалася у кілька мільйонів доларів США.

Зазначається, що Рівлін збирав різноманітні витвори мистецтва, спеціалізуючись на творчості сучасних американських художників.

Нагадаємо, лісові пожежі почали поширюватись в окрузі Лос-Анджелес 7 січня. На думку метеорологів, причиною швидкого розповсюдження вогню стала суха та дуже вітряна погода. Загальна площа пожеж на окрузі перевищила 16 тис. га. 

Вогонь знищив понад 12,3 тис будівель, у тому числі нерухомість знаменитостей: згоріли будинки сина президента США Джо Байдена Хантера, актриси та моделі Періс Гілтон, актора та режисера Мела Гібсона та інших.

За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинули 25 людей. Економічні збитки від вогнеборців в окрузі Лос-Анджелес пожеж перевищили $250 млрд. Обраний президент США  Трамп порівняв пожежі у Каліфорнії з ядерним вибухом.

До слова, у США незабаром з'явиться «план Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса. Влада Каліфорнії почала розробку нового плану, спрямованого на відродження Лос-Анджелеса після природних пожеж. 

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Теги: пожежа США нерухомість мистецтво будинок

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