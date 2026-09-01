НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію і Грецію щодо передачі Україні ракет Patriot – Bloomberg

Україна терміново потребує збільшення кількості засобів протиповітряної оборони

Країни НАТО та Європейського Союзу посилюють тиск на Іспанію та Грецію з вимогою передати Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Обидві держави мають один із найбільших арсеналів ракет PAC-2 серед союзників, термін придатності частини з яких добігає кінця. Згідно із розроблюваними схемами, Норвегія могла б викупити ці боєприпаси для подальшої передачі Києву. Це питання стане ключовим під час дводенної зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у Дубліні, до якої долучаться представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії.

Потреба в поповненні української ППО загострилася на тлі посилення російських авіаударів та інформації розвідки про можливу підготовку РФ до нового наземного наступу на Київ після того, як мирні переговори зайшли в глухий кут. Греція опирається передачі систем, посилаючись на потреби власної оборони через суперництво з Туреччиною.

Пошук ракет ускладнюється глобальним дефіцитом: США вичерпали власні арсенали під час війни в Ірані, Німеччина заявляє про ризики для власної безпеки, а виробництво нових систем Patriot та SAMP/T зіткнулося із затримками. Водночас частина ППО має надійти найближчими місяцями за програмою PURL.

Паралельно члени ЄС обговорюють можливість використання Україною 90 млрд кредиту для закупівлі додаткових ракет Patriot чи комплексів SAMP/T, щодо чого наступного понеділка відбудеться голосування.

Як відомо, американські військові за одну ніч могли використати від 96 до 160 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE із комплексів Patriot для захисту двох об'єктів у Йорданії від іранських балістичних ракет.

Іран запустив по цілях у Йорданії від 32 до 40 балістичних ракет. Для їхнього перехоплення американські батареї Patriot випустили від 96 до 160 PAC-3 MSE. Таким чином, на одну іранську ракету могло припадати від трьох до чотирьох перехоплювачів.

До слова, колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США у створенні власної «армії дронів» в обмін на ракети-перехоплювачі для систем Patriot, необхідні для проходження зими.