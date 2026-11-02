Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду

Ольга Сумська пригадала зі сцени премії видатного Богдана Ступку

Народна артистка України Ольга Сумська отримала відзнаку на 30-й ювілейній церемонії вручення премії «Людина року-2025». Акторка поділилася подробицями своєї перемоги у соцмережах, пише «Главком».

Так, Ольга Сумська здобула перемогу в номінації «Митець року» премії «Людина року» за підсумками 2025 року. Ювілейна церемонія пройшла в стінах Національної опери України.

Зі сцени опери Ольга Сумська подякувала за свою перемогу українським військовим. З нагоди ювілею премії акторка згадала легендарного народного артиста Богдана Ступку, з яким 30 років тому вона була в одній номінації премії. «Яке щастя стояти на цій сцені. Я пригадую ті миту, коли 30 років тому, коли ми були в одній номінації з Богданом Сильвестровичем Ступкою. Давайте його загадаємо оплесками. Наші легеднди. Це ще одна історична мить у моєму житті, за яку в першу чергу я і всі ми дякуємо нашим захисникам і захисниця», – сказала актриса.

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Окремо своїми емоціями від нагороди Ольга Сумська поділилася у своїх соцмережах та показала кадри з вручення премії: «Дякую за високу нагороду Людина року. Для мене це велика честь! Слава Україні і нашим захисникам і захисницям! Служу народу України».

Ольга Сумська здобула перемогу в номінації «Митець року» премії «Людина року» фото: Іnstagram.com/olgasumska

Зазначимо, ювілейна церемонія вручення премії «Людина року-2025» пройшла 31 жовтня у Національній опері України. Серед нагороджених зірок були Герой України та видатний поет Юрій Рибчинський, народна артистка Катерина Бужинська, які отримали спеціальну ювілейну премію «Зіркове соло». Також на заході з’явився народний артист Олександр Злотник, який теж отримав відзнаку.

Катерина Бужинська отримала спеціальну ювілейну премію «Зіркове соло» фото: Іnstagram.com/buzhynska

Нагадаємо, наприкінці 2025 року «Главком» провів традиційне підсумкове новорічне опитування та визначив «Людей року». Головним явищем в українському шоу-бізнесі у 2025 році опитані експерти назвали Артема Пивоваров. Окремо опитані експерти «Главкома» відзначили особливу роль співака у підтримці ЗСУ.