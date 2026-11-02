Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Сумська подякувала за свою перемогу українським захисникам
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Ольга Сумська пригадала зі сцени премії видатного Богдана Ступку

Народна артистка України Ольга Сумська отримала відзнаку на 30-й ювілейній церемонії вручення премії «Людина року-2025». Акторка поділилася подробицями своєї перемоги у соцмережах, пише «Главком».

Так, Ольга Сумська здобула перемогу в номінації «Митець року» премії «Людина року» за підсумками 2025 року. Ювілейна церемонія пройшла в стінах Національної опери України.

Зі сцени опери Ольга Сумська подякувала за свою перемогу українським військовим. З нагоди ювілею премії акторка згадала легендарного народного артиста Богдана Ступку, з яким 30 років тому вона була в одній номінації премії. «Яке щастя стояти на цій сцені. Я пригадую ті миту, коли 30 років тому, коли ми були в одній номінації з Богданом Сильвестровичем Ступкою. Давайте його загадаємо оплесками. Наші легеднди. Це ще одна історична мить у моєму житті, за яку в першу чергу я і всі ми дякуємо нашим захисникам і захисниця», – сказала актриса.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ольга Сумська (@olgasumska)

Окремо своїми емоціями від нагороди Ольга Сумська поділилася у своїх соцмережах та показала кадри з вручення премії: «Дякую за високу нагороду Людина року. Для мене це велика честь! Слава Україні і нашим захисникам і захисницям! Служу народу України».

Ольга Сумська здобула перемогу в номінації «Митець року» премії «Людина року»
Ольга Сумська здобула перемогу в номінації «Митець року» премії «Людина року»
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Зазначимо, ювілейна церемонія вручення премії «Людина року-2025» пройшла 31 жовтня у Національній опері України. Серед нагороджених зірок були Герой України та видатний поет Юрій Рибчинський, народна артистка Катерина Бужинська, які отримали спеціальну ювілейну премію «Зіркове соло». Також на заході з’явився народний артист Олександр Злотник, який теж отримав відзнаку.

Катерина Бужинська отримала спеціальну ювілейну премію «Зіркове соло»
Катерина Бужинська отримала спеціальну ювілейну премію «Зіркове соло»
фото: Іnstagram.com/buzhynska

Нагадаємо, наприкінці 2025 року «Главком» провів традиційне підсумкове новорічне опитування та визначив «Людей року». Головним явищем в українському шоу-бізнесі у 2025 році опитані експерти назвали Артема Пивоваров. Окремо опитані експерти «Главкома» відзначили особливу роль співака у підтримці ЗСУ.  

Читайте також:

Теги: акторка премія Людина року Ольга Сумська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ева Мері Сейнт тримає нагороду Еммі за «Найкращу жіночу роль другого плану»
Найстарша лауреатка Оскару. Померла 102-річна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт (фото)
7 жовтня, 12:01
Зендея сидячи привіталася із Бріжит Макрон
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
7 жовтня, 17:36
У дворі будинку, куди влучили росіяни, вщент згоріли автівки
Атака на Київ. Росіяни влучили у ЖК акторки Ксенії Мішиної (фото)
12 жовтня, 21:18
Вікторія Білан стала на захит Ірини Федишин
Відомі акторки поділилися історіями складних вагітностей, підтримавши Ірину Федишин
14 жовтня, 17:46
Антоніна Хижняк планує віднайти своє кохання на шоу «Холостячка»
Знімається в кіно, має сина та розлучена. Що відомо про нову «Холостячку» Антоніну Хижняк
16 жовтня, 13:10
Тамара Яценко у серіалі «Слуга народу»
Народна артистка пригадала пікантний курйоз із Зеленським
21 жовтня, 18:39
Театр Лесі Українки відгримів ювілейне шоу до свого 100-річчя
Сторіччя Театру Лесі Українки. Ювілейне шоу і богема в партері (фоторепортаж)
23 жовтня, 12:32
Ала Роговцева: «Я вам всім бажаю шаленства любові»
89-річна Ада Роговцева стала обличчям бренду одягу (фото)
26 жовтня, 12:10
Ольга Сумська пригадала виступ Мурата Насирова українською
Ольга Сумська розкрила маловідомі подробиці виступів Мурата Насирова в Україні
26 жовтня, 21:31

Шоу-біз

Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду
Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду
Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ
Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ
Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»
Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
«Ми різних конфесій». Соломія Вітвіцька розповіла про суперечку з чоловіком через хрещення сина
«Ми різних конфесій». Соломія Вітвіцька розповіла про суперечку з чоловіком через хрещення сина
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
156K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua