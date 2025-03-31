Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Мексиканський скульптор розчавив Tesla кам’яною скульптурою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Скульптор вислов протест проти бренду Tesla та Ілона Маска
фото: hyperallergic.com

Перфоманс скульптора, в якому він знищив автомобіль, став частиною серії робіт під назвою Neo-Tameme

Мексиканський скульптор Чавіс Мармол розчавив автомобіль Tesla Model 3 дев’ятитонною кам’яною скульптурою, висловивши протест проти бренду Tesla та його засновника Ілона Маска. За словами митця, цей жест був спрямований, зокрема, проти планів Маска побудувати новий завод у Мексиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hyperallergic.

Як повідомляється, над створенням цього проєкту Мармол працював протягом двох років. Під час роботи над ним бутик-готель Colima 71 у Мехіко подарував художнику автомобіль Tesla, хоча сам він ніколи не мав власного авто і завжди подорожував велосипедом.

Скульптура виготовлена з бутового каменю та була опрацьована протягом шести місяців групою художників з усієї країни. Вона є копією стародавніх голів Ольмеків – археологічних залишків цивілізації, яка існувала на узбережжі Мексиканської затоки близько 3 тис років тому. Для мексиканців ці голови символізують найдавнішу культуру в Америці.

Перфоманс Мармола, в якому він знищив автомобіль, став частиною серії робіт під назвою Neo-Tameme. Митець підкреслив, що його метою було не просто розчавити машину, а «розтрощити об’єкт, який представляє зловісну фігуру, як Ілон Маск».

«Я не просто хотів розчавити дорогу машину. Я знаю, що є й дорожчі машини», – зазначив він.

Робота скульптора – це відповідь на рішення Маска побудувати новий завод Tesla в Мексиці. У грудні 2023 року мексиканське міністерство навколишнього середовища схвалило дозвіл на будівництво цього заводу в північному штаті Нуево-Леон.

Мармол зазначив, що поки не отримав жодної реакції від Tesla чи Маска щодо його роботи, але висловив сумнів, що це турбує компанію.

«Я сумніваюся, що їх хвилює те, що робить або говорить мексиканський художник», – підсумував він.

Раніше ми писали, що фронтмен гурту Green Day Біллі Джо Армстронг під час концерту у Мельбурні висловився на підтримку України і запитав у слухачів, чи не бажали б вони, щоб Дональд Трамп та Ілон Маск «стулили пельки». Про це повідомляє «Главком».

Вигуки Армстронга щодо Трампа і Маска публіка підтримала оплесками.

А під час виконання треку Jesus of Suburbia Біллі Джо Армстронг змінив кілька рядків, і в одному з них згадав Україну, а в іншому – саркастично висловився щодо віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Теги: Tesla Мексика Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск має своє бачення щодо кандидатури майбутнього президента
«Найкращий за всі часи»: Маск пояснив, хто може стати наступним президентом США
28 лютого, 16:56
Запус корабля Starship
SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску (відео)
7 березня, 02:46
Протестуючі зібрались у виставкових залах Tesla у Нью-Йорку, Бостоні, Сан-Франциско і Тусон, вигукуючи гасла та тримаючи плакати. За даними Associated Press, у Нью-Йорку на протест прийшло близько 300 осіб, з яких 9 – арештували
Протести проти Маска у США охопили понад 90 салонів Tesla
4 березня, 14:34
Маск визнав, що DOGE «припустився деяких помилок»
Трамп почав обмежувати повноваження Маска. Що накоїв мільярдер?
7 березня, 10:09
У 2022 році Маск придбав Twitter, здійснивши значні зміни та ребрендинг компанії на X у 2023 році
Маск прокоментував збої у мережі Х
10 березня, 19:53
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
18 березня, 07:52
Tesla переживає обвал продажів в Європі другий місяць поспіль
Tesla втрачає ринок Європи: що відбувається?
25 березня, 17:17
Компанія Ілона Маска має великі заводи в Каліфорнії та Техасі
Bloomberg пояснив, як Маск виграє від автомобільних мит США
27 березня, 12:27
Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla
«Не фінансуйте фашистів»: в Британії пройшли протести проти Маска і Tesla
Вчора, 11:12

Шоу-біз

Мексиканський скульптор розчавив Tesla кам’яною скульптурою
Мексиканський скульптор розчавив Tesla кам’яною скульптурою
Іво Бобул шокований фейком про себе: співак звернувся до Бога
Іво Бобул шокований фейком про себе: співак звернувся до Бога
Російська співачка Наргіз зі сцени заговорила українською
Російська співачка Наргіз зі сцени заговорила українською
Рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців
Рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців
Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками
Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками
Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна
Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 березня: ситуація на фронті
155K
Одіозна російська депутатка і олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 березня 2025
35K
«Українці в Росії – це велика трагедія». Експертка у справах зв'язків з діаспорою пояснила, чому не чути наших співвітчизників у РФ
13K
Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн
13K
Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський: розслідування NYT

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua