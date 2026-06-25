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Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» повідомив про погіршення здоров'я після операції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Хас має вроджену ваду нирку
фото: Іnstagram/khassan_khaidar

Ведучий Хас переніс четверту операцію

Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані», репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, повідомив про погіршення здоров’я. Співак зробив заяву стосовно нових випусків шоу за його участю. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі ведучого.

Назар Хассан опублікував у своєму блозі в Instagram сторіс, де розповів про свій стан після нещодавньої операції. Реперу стало гірше, тому він не може взяти участь у запланованих зніманнях нового випуску «Караоке на Майдані».

Знімання мали відбутися цього тижня. «Колеги… мені гірше. Фізично не зможу брати участь у зніманнях і виступах цього тижня… Тримайте кулачки», – повідомив ведучий.

Хас повідомив про погіршення здоров'я після операції
Хас повідомив про погіршення здоров'я після операції
фото: Іnstagram/khassan_khaidar

У наступній сторіс Хас повідомив про зміни у проведенні шоу. Знімання мали відбутися цього тижня, однак їх перенесли. «Караоке на Майдані» відбудуться 4 липня на Контрактовій площі.

Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» повідомив про погіршення здоров'я після операції фото 1
фото: Іnstagram/khassan_khaidar

«Зйомки «Караоке на Майдані», які мали відбутися 27 червня на Контрактовій площі, переносяться на 4 липня. Причина – стан здоров’я нашого ведучого ХАСа. Після нещодавньої операції та тривалого лікування артисту потрібен додатковий час на відновлення. Тож зараз найголовніше – здоров’я», – повідомили організатори.

До слова, у коментарях під дописом користувачі побажали ведучому швидкого одужання та відновлення.

Зазначимо, нещодавно репер Хас, який став новим ведучим шоу «Караоке на Майдані», переніс операцію. Хасу зробили операцію на нирці через вроджену ваду, через що він зник з екранів. Після втручання ведучий відновлювався на лікарняному. Це була планова четверта операція, яку переніс Хас.

Нагадаємо, новий ведучий «Караоке на Майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає як артист. 35-річний Назар Хассан розповів, що має вроджену ваду нирки. Хвороба знову нагадала артистові про себе, тож нині він лікується. Артист зізнався, що йому складно жити без виступів на сцені.

Як повідомляв «Главком», новим ведучим шоу «Караоке на Майдані» став український хіп-хоп-співак Хас, справжнє ім’я якого Хайдар Алієвич Хассан. Ведучий з’явиться в нових випусках «Караоке на Майдані», яке повернеться на телеекрани українців 10 травня. До слова, знімання оновленого випуску шоу вже відбулося в Києві.

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Теги: телеведучий здоров'я хвороба шоубіз

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