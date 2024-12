Всесвітньо відомий блогер побудував місто за $14 млн для власного шоу

Джеймс Стівен Дональдсон, відомий як Джиммі Дональдсон і MrBeast, – американський ютубер, підприємець і філантроп. Вважається першовідкривачем жанру відео на YouTube, який зосереджується на дорогих трюках і викликах.

28 липня 2022 року кількість підписників основного каналу MrBeast перевищила 100 млн. Це зробило його п’ятим каналом, який досягнув такої позначки, а Джиммі Дональдсона – другим окремим користувачем YouTube, який має понад 100 млн підписників. 17 листопада 2022 року Дональдсона записали до Книги рекордів Гіннесса як «Окремого чоловіка з найбільшою кількістю підписників на YouTube» (Most Subscribers for an Individual Male on YouTube).