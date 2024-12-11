Всесвітньо відомий блогер побудував місто за $14 млн для власного шоу

За словами блогера, вартість виробництва проекту перевищила $100 млн, а під час зйомок він встановив 28 рекордів Гіннесса

Реаліті-шоу, заради якого збудували місто, описують як «варіацію Гри в кальмара», де тисяча учасників змагатимуться за гроші

Американський YouTube-блогер Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, побудував справжнє місто за $14 млн для власного шоу. Він показав завершений об'єкт у своєму акаунті Instagram.

Так, місто використовувалося для зйомок Beast Games – одного із найбільших проєктів Дональдсона, створеного спільно з компанією Amazon.

Реаліті-шоу описують як «варіацію Гри в кальмара», де тисяча учасників із різних країн світу змагатимуться за $5 млн.

За словами блогера, вартість виробництва проекту перевищила $100 млн, а під час зйомок він встановив 28 рекордів Гіннесса, включно з рекордами за найбільшим грошовим призом і найбільшою сумою грошей, виданих у першому епізоді.

Водночас понад 10 учасників шоу поскаржилися на небезпечні умови зйомок, брак їжі та медиків на майданчику. П'ять учасників подали колективний позов проти MrBeast, у якому йдеться про «хронічне жорстоке поводження» та сексуалізовані домагання. Позивачі також кажуть, що їм не платили мінімальну зарплату і понаднормових.

Прем'єра «найбільшого шоу на планеті» запланована на 19 грудня.

Джеймс Стівен Дональдсон, відомий як Джиммі Дональдсон і MrBeast, – американський ютубер, підприємець і філантроп. Вважається першовідкривачем жанру відео на YouTube, який зосереджується на дорогих трюках і викликах. 28 липня 2022 року кількість підписників основного каналу MrBeast перевищила 100 млн. Це зробило його п’ятим каналом, який досягнув такої позначки, а Джиммі Дональдсона – другим окремим користувачем YouTube, який має понад 100 млн підписників. 17 листопада 2022 року Дональдсона записали до Книги рекордів Гіннесса як «Окремого чоловіка з найбільшою кількістю підписників на YouTube» (Most Subscribers for an Individual Male on YouTube).

Нагадаємо, польські поліцейські затримали у Варшаві 23-річного блогера Владислава Олійниченка, відомого у TikTok як Crawly, який 9 вересня розтрощив у центрі Варшави два автомобілі. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський у соцмережі X.

За інформацією Центру моніторингу, Олійниченко є білорусом, хоч тривалий час жив і навчався в українському Дніпрі.