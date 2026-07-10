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Нардеп Гончаренко запросив Полякову до Верховної Ради

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова поділилася незвичною новиною у соцмережах
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

Співачка відреагувала на запрошення до Ради

Українську співачку Олю Полякову запросили на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Зірка поділилася новиною у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Оля Полякова опублікувала скриншот документа, де її запрошують відвідати засідання стосовно розслідування фактів порушення законодавства органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Як йдеться у документі, зірку запрошують на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, щоб надати показання або пояснення.

«Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Комісія проводить перевірку, розслідування можливих фактів порушення органами державної влади та органами місцевого самоврядування законодавства України щодо забезпечення прав і свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану. З огляду на вищезазначене запрошуємо вас прибути на засідання Комісії для надання показань/пояснень», – йдеться у документі.

Полякову запросили до Верховної Ради
Полякову запросили до Верховної Ради
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

Зокрема, запрошення співачки підписано головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народним депутатом Олексієм Гончаренком.

Чому Олю Полякову запросили до Ради, невідомо. Зокрема, вона не розкрила деталей та прокоментувала цю новину одним словом. «Доспівалась...» – зазначила артистка.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

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Теги: Верховна Рада Олексій Гончаренко співачка Оля Полякова

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