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Народна артистка Тамара Яценко розповіла про свою пенсію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Тамара Яценко зауважила, що тішить себе смачненьким, коли є така можливість
фото: скриншот з відео

Яценко: Я можу собі дозволити купити не ікру червону, а ікорку з минтая

Народна артистка України Тамара Яценко розкрила правду про свою пенсію та надбавку, яку отримує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк.

Яценко зазначила, що має звання народної артистки України, тому отримує дещо вищі пенсійні виплати, ніж звичайні актори.

Звання народної артистки України дає до пенсії відсоток якийсь там. Трошки більша пенсія, аніж просто в актора. Я дивлюся: коли треба поекономити, я економлю. Як треба розкошувати трішечки, то я можу собі дозволити купити не ікру червону, а ікорку з минтая. Можу собі це дозволити. Інколи хочеться солодкого, можу собі дозволити «Київський торт», – сказала Тамара Яценко.

Артистка розповіла, що за останні роки перенесла кілька операцій. Останньою стала заміна кульшового суглоба. На лікування зібрати кошти допомогла Ольга Сумська.

«Першу операцію я робила ще до війни. Я боялася заїкнутися, щоб допомогли мені. Нікого не хотіла грузити. Мені допомогли мої родичі. А зараз продюсер Шпанчук попросив Олю без мого відома, а я не хотіла просити у людей. Я дуже вдячна», – розповіла акторка.

До слова, народна артистка України Тамара Яценко відверто розповіла про непростий період у своєму особистому житті. За словами актриси, її чоловік, письменник Олег Коваленко, під час багаторічного перебування в Москві мав іншу жінку, однак вона змогла його пробачити.

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Теги: пенсія акторка

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