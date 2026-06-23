Олена Тополя відверто розповіла про проблеми у шлюбі з колишнім чоловіком

Олена Тополя розповіла, у чому стримувала себе під час шлюбу

Співачка розповіла, що змінилося у її житті після розлучення

Співачка Олена Тополя, яка розлучилася з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею, розповіла про проблеми у шлюбі з колишнім чоловіком. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю зірки виданню Womo.ua.

Олена Тополя зізналася, що у шлюбі з Тарасом Тополею вона стримувала себе у деяких моментах, зокрема й у своїй творчості. «Я зрозуміла, що дуже багато чого не дозволяла собі. Не дозволяла бути собою: у творчості, у спілкуванні, у проявах. Такі ситуації змушують тебе подивитися на життя з іншого боку і на людей, які існують у твоєму житті. Це зовсім інше усвідомлення», – поділилася Олена.

Тож шлюб із Тарасом Тополею для співачки став досвідом, який дав їй можливість зрозуміти, що вона має більш відповідально ставитися до себе та свого життя.

Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення у 2025 році фото: Іnstagram/alyoshasinger

Також після розлучення зірка почала вибудовувати власні кордони, адже у шлюбі вона мала із цим проблеми. Також співачка натякнула на те, що була під впливом чоловіка, втрачаючи власні думки та правила.

«Ти маєш право створювати те, що хочеш бачити у своєму житті, й працювати над цим. Зростати духовно, розвиватися, ставати людиною більш тонкого відчуття, але вибудовувати свої кордони. Це якраз те, чого у мене не було раніше, і зараз змінилося щодо особистих кордонів, своїх правил і думок, які не можуть порушуватися під впливом іншої людини», – пояснила співачка.

Нагадаємо, у грудні 2025 року подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Співачка зауважила, що їхнє рішення із чоловіком щодо розлучення було зваженим. Тож вони вдячні один одному за роки разом та шлях, який вони пройшли разом за всі роки шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію.

Також повідомлялося, експодружжя Олени та Тараса Тополі не розголошувало причину свого розлучення та побажало залишити це поза коментарями. Однак з рішення суду про розірвання шлюбу стало відомо, що однією з причин було погіршення стосунків між чоловіком та дружиною.