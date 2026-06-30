Стало відоме ім'я нової обраниці Дантеса
Дівчина співака працює у сфері маркетингу в кіберспорті
Користувачі Threads з’ясували, з ким зустрічається український співак Володимир Дантес. Новою обраницею виконавця виявилася Анастасія Неправда, фахівчиня у сфері маркетингу в кіберспорті. Про це повідомляє «Главком».
На днях Дантес розсекретив, що має новий роман, та вперше показав свою дівчину. Артист опублікував кадри з обраницею в Instagram-stories.
На фото Дантес ніжно цілується з дівчиною. Камера знімала пару зверху, тож обличчя коханої музиканта не вдалося розгледіти. Тим не менш, було помітно, що вона брюнетка.
Згодом користувачі в Threads з’ясували – загадковою обраницею співака є Анастасія Неправда. Дівчина закрила свій профіль в Instagram. Проте відомо, що Анастасія є брюнеткою з коротким волоссям, а працює у сфері маркетингу в кіберспорті.
Користувачі соцмережі розгадали загадку завдяки Instagram-stories Анастасії. Дівчина 28 червня публікувала фото, де показалась із коханим (щоправда, не показала його обличчя) та вітала його з днем народження. 28 червня був день народження й у Володимира Дантеса. До того ж у чоловіка з фото Анастасії татуювання один в один, як у співака.
Нагадаємо, українська виконавиця Маша Кондратенко разом зі співаком Володимиром Дантесом випустили спільний трек Don’t Touch.
Також український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату. У себе в Instagram він розказав, що був змушений відстояти в черзі до ТЦК вісім годин.
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