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Стало відоме ім'я нової обраниці Дантеса

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Нова дівчина Володимира Дантеса, Анастасія Неправда
фото з соцмереж

Дівчина співака працює у сфері маркетингу в кіберспорті

Користувачі Threads з’ясували, з ким зустрічається український співак Володимир Дантес. Новою обраницею виконавця виявилася Анастасія Неправда, фахівчиня у сфері маркетингу в кіберспорті. Про це повідомляє «Главком».

На днях Дантес розсекретив, що має новий роман, та вперше показав свою дівчину. Артист опублікував кадри з обраницею в Instagram-stories.

На фото Дантес ніжно цілується з дівчиною. Камера знімала пару зверху, тож обличчя коханої музиканта не вдалося розгледіти. Тим не менш, було помітно, що вона брюнетка.

Стало відоме ім'я нової обраниці Дантеса фото 1

Згодом користувачі в Threads з’ясували – загадковою обраницею співака є Анастасія Неправда. Дівчина закрила свій профіль в Instagram. Проте відомо, що Анастасія є брюнеткою з коротким волоссям, а працює у сфері маркетингу в кіберспорті.

Користувачі соцмережі розгадали загадку завдяки Instagram-stories Анастасії. Дівчина 28 червня публікувала фото, де показалась із коханим (щоправда, не показала його обличчя) та вітала його з днем народження. 28 червня був день народження й у Володимира Дантеса.  До того ж у чоловіка з фото Анастасії татуювання один в один, як у співака.

Стало відоме ім'я нової обраниці Дантеса фото 2
скриншот Instagram-stories Анастасії Неправди

Нагадаємо, українська виконавиця Маша Кондратенко разом зі співаком Володимиром Дантесом випустили спільний трек Don’t Touch.

Також український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату. У себе в Instagram він розказав, що був змушений відстояти в черзі до ТЦК вісім годин.

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Теги: співак роман Володимир Дантес

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