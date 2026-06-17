Донька Джорджі Мелоні засоромилася перед камерами преси, сховавшись за мамою (відео)

Джорджа Мелоні виховує доньку Джиневру, яка народилася у її стосунках з журналістом Андреа Джамбруно

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні напередодні саміту G7 прилетіла до Женеви разом зі своєю донькою Джиневрою. Коли її зустрічала преса, дочка міністерки засоромилася. Про це пише «Главком».

На кадрах, що з’явилися у мережі, Джорджа Мелоні виходить з літака після прибуття. У цей момент з-за спини Мелоні показалася її донька Джиневра. Премʼєр-міністерку Італії зустрічали голова Державної ради Женеви Анна Гілтпольд та президент Швейцарії Гі Пармелін. Під час зустрічі політики почали вітатися та тиснути одне одному руки.

Анна Гілтпольд та Гі Пармелін зустрічають Джорджію Мелоні та її доньку Джиневру у Женеві фото: Reuters

Однак у цей момент поруч із мамою-міністеркою стояла її донька, якій не сподобалася надмірна увага преси, тож вона відверталася від камер та ховалася за спиною Мелоні. Ці кадри розлетілися мережею та зворушили користувачів.

Джорджа Мелоні не вперше бере із собою доньку на офіційні візити до інших країн. У 2024 році вона прибула до Китаю для триденного візиту. Тоді прем’єрку розкритикували, однак вона дала відсіч хейтерам. Як відомо, Джорджа Мелоні виховує єдину доньку Джиневру, яка народилася у стосунках міністерки з відомим в Італії журналістом та телеведучим Андреа Джамбруно. Вони розійшлися через гучний скандал після 10 років стосунків.

До слова, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна прибула до Латвії з робочим візитом. Однак за кордон посадовиця полетіла зі своєю донькою. Це прокоментували українці та відмітили те, що посадовиця поєднує материнство та роботу. Дехто з коментаторів зазначив, що міністерка є прикладом та натхненням для інших жінок.