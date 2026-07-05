Пара, у якій чоловік на 28 років молодший за дружину, відверто розповіла про своє життя: як відреагували у мережі

У родині дружина забезпечує бюджет, а молодий чоловік повністю присвятив себе догляду за дітьми

Подружжя виховує доньок-близнючок, Алісу та Софію, яких їм народила сурогатна матір

Бізнес-коуч із Вінниці Оксана Лоянич, якій 53 роки, та її 24-річний чоловік Сергій Ільчук відверто розповіли про своє сімейне життя. У інтерв’ю блогерці Ангеліні Пичик пара зізналася, чи стикається із хейтом. Про це повідомляє «Главком».

Сергій молодший за дружину на 28 років. Пара познайомилася на майстер-класі з ораторського мистецтва. Хлопцю тоді було 18 років, а Оксані – 47. На той момент жінка перебувала у 30-річному шлюбі та мала дорослого сина, який старший за її нового обранця на шість років. Батьки хлопця, які виявилися однолітками Оксани, нормально сприйняли звістку про весілля.

Подружжя виховує доньок-близнючок, Алісу та Софію, яких їм народила сурогатна матір.

У родині дружина забезпечує бюджет (на місяць пара витрачає щонайменше п’ять тисяч доларів), а молодий чоловік повністю присвятив себе догляду за дітьми. Сама Оксана зазначає, що не думає про старість, а просто хоче прожити життя яскраво.

Тим часом, у мережі думки українців щодо пари розділилися. Одні щиро бажають незвичному подружжю щастя, інші вважають такий союз щонайменше дивним.

«Мама з сином в одному ліжку. Різницю у віці дуже помітно», «Головне, щоб їм було комфортно. Ці стосунки не виникли примусово. Люди дорослі. Усвідомлюють, що роблять. Якщо їм добре разом, то чому ні?», «Не моя справа,але це якось ненормально», – пишуть користувачі.

Прикметно, що на відео з подружжям відреагував популяризатор науки та блогер Гліб Репіч, який нещодавно потрапив під шквал суспільного осуду через стосунки з 18-річною Дариною.

Репіч звернув увагу на те, що під цим роликом користувачі масово залишають захоплені коментарі, тоді як його власну пару суспільство намагається «скасувати».

«19 і 47, чи це інше?», – лаконічно підписав публікацію Гліб Репіч.

Нагадаємо, на Сумщині в будинку-інтернаті для людей похилого віку одружилися 69-річний Олександр Ракоїд та 84-річна Любов Усікова.

Також ветеран Тарас Левкович одружився зі своєю нареченою Вікторією Опришко. Військовий втратив обидві нижні кінцівки через мінно-вибухове поранення на фронті. Та це не завадило ветерану встати з крісла колісного та зустріти свою наречену біля вівтаря й дати їй обітницю, стоячи.