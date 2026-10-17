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Турнір MMA на честь підрозділу ГУР відбувся у Києві

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Турнір MMA на честь підрозділу ГУР відбувся у Києві
Київський Alpha Self Defense відбувся вп'яте
фото: ГУР МО

Змагання бійців змішаних мистецтв відбулися у різних вагових категоріях

У столиці відбувся п'ятий MMA-турнір Alpha Self Defense на честь спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу управління.

У межах змагань відбулися поєдинки з панкратіону в категорії «Аматорське MMA». В октагон вийшли бійці віком 18-25 років, які раніше не брали участі в сутичках на професіональному рівні.

Турнір провели у форматі гран-прі в трьох вагових категоріях – до 61 кг, до 71 та до 84 кг. Переможець кожного поєдинку отримав призові в розмірі 50 тисяч грн і подарунки від спонсорів.

Захід організували ГО Alpha Self Defense (ASD), Департамент молоді та спорту Києва, Федерація панкратіону України та спецпідрозділ «Артан». Перед стартом MMA-турніру виступив репер Скруджі з піснею X.

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

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Теги: ГУР MMA / UFC

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