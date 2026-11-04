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«Барселона» – «Астон Вілла»: Ямаль та Рафінья влаштували погром англійцям

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Барселона» – «Астон Вілла»: Ямаль та Рафінья влаштували погром англійцям
«Синьо-гранатові» не залишили шансів своїм суперникам з Англії

«Барселона» забила «Астон Віллі» три голи

У вівторок, 3 листопада, на «Камп Ноу» каталонська «Барселона» здобула переконливу перемогу над бірмінгемською «Астон Віллою» в рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Гру було розкрито вже на 7-й хвилині матчу. Помилка півзахисника «Вілли» Жуана Гомеса у власному штрафному майданчику дозволила Ламіну Ямалю перехопити м'яч та майстерно переиграти голкіпера англійців Дзіона Судзукі – 1:0.

Попри швидкий пропущений гол, підопічні Унаї Емері намагалися відповідати гострими контратаками, однак надійні дії оборони каталонців та Жоана Канселу втримали перевагу господарів до перерви.

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У другій половині зустрічі «синьо-гранатові» повністю перехопили контроль над грою. На 52-й хвилині бразилець Рафінья подвоїв перевагу «Барселони».

На 64-й хвилині Жоан Канселу вирізав ідеальну передачу на Рафінью, який гарматним ударом оформив дубль і зняв усі питання щодо переможця матчу – 3:0.

Ліга чемпіонів. Четвертий тур

«Барселона» – «Астон Вілла» 3:0 (1:0)

  • Голи: Ламін Ямаль (7), Рафінья (52, 64)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри.

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Теги: ФК Барселона ФК «Астон Вілла» футбол Ліга чемпіонів

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