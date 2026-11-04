«Барселона» – «Астон Вілла»: Ямаль та Рафінья влаштували погром англійцям

«Барселона» – «Астон Вілла»: Ямаль та Рафінья влаштували погром англійцямРеклама
«Барселона» забила «Астон Віллі» три голи
У вівторок, 3 листопада, на «Камп Ноу» каталонська «Барселона» здобула переконливу перемогу над бірмінгемською «Астон Віллою» в рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Хід гри
Гру було розкрито вже на 7-й хвилині матчу. Помилка півзахисника «Вілли» Жуана Гомеса у власному штрафному майданчику дозволила Ламіну Ямалю перехопити м'яч та майстерно переиграти голкіпера англійців Дзіона Судзукі – 1:0.
Попри швидкий пропущений гол, підопічні Унаї Емері намагалися відповідати гострими контратаками, однак надійні дії оборони каталонців та Жоана Канселу втримали перевагу господарів до перерви.
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У другій половині зустрічі «синьо-гранатові» повністю перехопили контроль над грою. На 52-й хвилині бразилець Рафінья подвоїв перевагу «Барселони».
На 64-й хвилині Жоан Канселу вирізав ідеальну передачу на Рафінью, який гарматним ударом оформив дубль і зняв усі питання щодо переможця матчу – 3:0.
Ліга чемпіонів. Четвертий тур
«Барселона» – «Астон Вілла» 3:0 (1:0)
- Голи: Ламін Ямаль (7), Рафінья (52, 64)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри.
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