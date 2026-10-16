Лідер футбольної збірної України близький до відновлення виступів

Українець зазнав травми в таборі національної команди

Оборонець ліверпульського «Евертона» Віталій Миколенко претендуватиме на участь в прийдешньому турі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Головний тренер «ірисок» Девід Моєс поділився інформацією про стан українця. Миколенко повернувся з ушкодженням із лав збірної України. Як наслідок, йому довелося пропустити поєдинок проти «Галла» (2:2) в 6-му турі АПЛ.

«Миколенко почувається значно краще. Він має шанс зіграти в цьому матчі. Водночас я наразі не знаю, чи готовий він вийти в стартовому складі», – заявив шотландський тренер.

У нинішньому сезоні Миколенко провів сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав одну результативну передачу. Українець влітку продовжив контракт із «Евертоном» до літа 2029 року. «Іриски» 17 жовтня зустрінуться з лондонським «Челсі».

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.