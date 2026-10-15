Стало відомо, коли до гри повернеться Жерсон Родрігеш

Жерсон Родрігеш доєднався до «Зорі» на правах вільного агента у вересні

Вінгер «Зорі» Жерсон Родрігеш повернеться до гри до матч десятого туру УПЛ з «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Новачок луганської команди продовжує відновлюватись від ушкодження. Вже за тижлень він зможе допомогти свої команді у грі з лідером чемпіонату: поєдинок вдбудеться 24 жовтня о 18:00 за Києвом.

Від ушкоджень вдновились два гравці «Зорі»: захистник Василь Кравець та півзаисник АРтем Слесар. Як очікується, вони зіграють у наступному матчі УПЛ з «Чорноморцем» (17 жовтня, 13:00).

Наразі «Зоря» посідає шосте місце турнірної таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі комнади Віктора Скрипника 11 залікових балів.

До слова, «Шахтар» переграв АЕК з рахунком 3:1 в рамках другого туру груового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше ЛАСК та «Ліверпуль» влаштували шоу на дев'ять м'ячів у Лізі чемпіонів – хетр-трик з асистів оформив ексгравець «Кривбаса» Іван Дібанго.