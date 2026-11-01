Дирекція Прем'єр-ліги перенесла другий матч туру

«Черкаси-Арена» так і не дочекалася вболівальників

Безпекова ситуація у Черкасах не дозволила командам вийти на поле

Поєдинок 11-го туру української Прем'єр-ліги між черкаським ЛНЗ і «Харковом» 1 листопада не відбудеться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УПЛ.

Матч був запланований на 13:00 неділі. Проте, через повітряну тривогу команди так і не з'явилися на полі. Жовтий рівень загрози в Черкаському районі зберігається з обідньої пори суботи.

Зрештою, офіційні особи поєдинку вирішили перенести зустріч на невизначений термін. Нову дату матчу визначить дирекція УПЛ. Раніше через добову атаку росіян на Київщину не зіграли другий тайм поєдинку столичний «Лівий Берег» і чернівецька «Буковина».

У графіку 11-го туру Прем'єр-ліги залишаються чотири матчі. Ковалівський «Колос» і житомирське «Полісся» повинні були стартувати о 13-й годині неділі, але досі не розпочали поєдинки. Ще три матчі заплановані на понеділок, 2 листопада.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, раніше «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.