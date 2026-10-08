В роздягальні «Реала» виникла бійка між двома футболістами

«Реал» два роки поспіль не виграє трофеї

У травні 2026 року вже виникав конфлікт між гравцями «Реала»

У «Реалі» виник конфлікт між двома футболістами. Про це повідмляє «Главком» з посиланням на Cadena SER.

Гравці королівського клубу побились між собою. Їхні прізвища не розкриваються.

У травні 2026 року між хавбеками вершкових Федеріко Вальверде та Орельєном Тчуамені виник кофлікт, який пееріс у бійку. Як підсумок, француз отримав штраф.

Атмосфера у роздягальні «Реала» продовжує залишатись напруженою: прихід Жозе Моурінью ніяк не змінив ситуацію у колективі, яка почала погіршуватись після відходу Хабі Алонсо.

Наразі «Реал» посідає третє місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в своєму активі 15 балів. Лідером є «Барселона» з 21 пунктами, друге місце за «Атлетіко» з 16 очками.

До слова, ексзірка «Барселони» та збірної Іспанії Педро Родрігес оголосив про завершення карʼєри.