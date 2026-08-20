78-річний футбольний арбітр потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Райт продовжує працювати на матчах ветеранської ліги у Суонсі

Кен Райт працює у футболі з 1964 року

УЄФА привітало валлійського рефері Кена Райта, який увійшов до Книги рекордів Гіннесса. Про це повідомляє «Главком».

Кен Райт отримав офіційний сертифікат, що став рекордсменом за тривалістю суддівської кар'єри. Він обслуговує матчі вже 63 сезони і відсудив за цей час понад 5 тис. зустрічей.

78-річний суддя працює у футболі з 1964 року. Зокрема, він продовжує працювати на матчах ветеранської ліги у Суонсі.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.