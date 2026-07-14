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Неочевидний бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Неочевидний бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу
Мікель Оярсабаль переписав історію піренейської збірної
фото: Getty Images

Нападник став головною ударною силою «Фурії Рохи» на турнірі

Форвард Мікель Оярсабаль став співрекордсменом національної команди Іспанії за голами в рамках одного Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Лідер «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна відкрив рахунок у півфіналі Чемпіонату світу 2026 проти збірної Франції. На екваторі першого тайму він реалізував одинадцятиметровий. Пенальті арбітр призначив за фол проти нападника Ламіна Ямаля.

Тепер в активі Оярсабаля п'ять голів на Мундіалі-2026. Він повторив досягнення зірок минулого – Еміліо Бутрагеньйо та Давіда Вільї. Перший оформив таку ж кількість забитих м'ячів на ЧС-1986, а другий – на тріумфальному Кубку світу 2010 року.

Оярсабаль цьогоріч дебютував на планетарному форумі. Раніше форвард узяв участь в двох чемпіонатах Європи (2020, 2024). Зокрема, на переможному Євро-2024 він відзначився переможним голом у фіналі проти Англії (2:1).

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

  • Франція – Іспанія
  • Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 Канада – Марокко
5 липня 00:00 Парагвай – Франція
5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія
6 липня 03:00 Мексика – Англія
6 липня 22:00 Португалія – Іспанія
7 липня 03:00 США – Бельгія
7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет
7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 Франція – Марокко
10 липня 22:00 Іспанія – Бельгія
12 липня 00:00 Норвегія – Англія
12 липня 04:00 Аргентина – Швейцарія
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 Франція – Іспанія
15 липня 22:00 Англія – Аргентина
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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