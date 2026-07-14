Неочевидний бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу

Нападник став головною ударною силою «Фурії Рохи» на турнірі

Форвард Мікель Оярсабаль став співрекордсменом національної команди Іспанії за голами в рамках одного Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Лідер «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна відкрив рахунок у півфіналі Чемпіонату світу 2026 проти збірної Франції. На екваторі першого тайму він реалізував одинадцятиметровий. Пенальті арбітр призначив за фол проти нападника Ламіна Ямаля.

Тепер в активі Оярсабаля п'ять голів на Мундіалі-2026. Він повторив досягнення зірок минулого – Еміліо Бутрагеньйо та Давіда Вільї. Перший оформив таку ж кількість забитих м'ячів на ЧС-1986, а другий – на тріумфальному Кубку світу 2010 року.

Оярсабаль цьогоріч дебютував на планетарному форумі. Раніше форвард узяв участь в двох чемпіонатах Європи (2020, 2024). Зокрема, на переможному Євро-2024 він відзначився переможним голом у фіналі проти Англії (2:1).

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Іспанія

Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.