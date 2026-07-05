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Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026
Завдяки забитому пенальті Кіліан Мбаппе вийшов на перше місце у гонці бомбардирів
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Парагвай тримав оборону протягом більшої частини матчу, але цього було недостатньо 

Збірна Франції зламала опір Парагваю, здобувши мінімальну перемогу з рахунком 1:0 на стадії 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

Франція з перших хвилин очікувано заволоділа ініціативою та більшу частину часу контролювала м'яч, однак до перерви не змогла втілити свою перевагу в забитий гол. Команда Дідьє Дешама регулярно заробляла кутові та створювала тиск біля штрафного Парагваю, але ударам Ману Коне, Адрієна Рабьо, Усмана Дембеле та Жуля Кунде бракувало точності або ж надійно діяв голкіпер Орландо Хіль. Парагвайці ж відповідали рідкими контратаками та дальніми ударами, тож на відпочинок команди пішли за нульового рахунку.

На початку другого тайму французи зберегли свою солідну перевагу. Наприклад, небезпечні моменти виникли після швидкого розіграшу кутового, коли Дембеле пробив повз ворота, а згодом потужний дальній постріл Коне змусив Хіля перевести м'яч над поперечиною. Парагвай відповів серією вимушених замін через пошкодження Омар Альдерете та Хуліо Енкісо, а також випустив свіжих гравців у лінію атаки.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Після пропущеного м'яча Парагвай намагався активніше діяти в центрі поля та шукати можливості для фінального штурму, однак французи впевнено контролювали перебіг гри й не дозволили супернику створити реальну загрозу біля своїх воріт. Наприкінці зустрічі Дідьє Дешам освіжив атаку, випустивши Раяна Шеркі замість Усмана Дембеле.

У підсумку єдиного гола Кіліана Мбаппе з пенальті вистачило Франції для мінімальної перемоги з рахунком 1:0. Попри невелику різницю в рахунку, французи майже весь матч контролювали гру, а Парагвай так і не знайшов ефективного способу здійснити ще одну сенсацію на світовій першості.

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

Парагвай – Франція 0:1 (0:0)

  • Голи: Мбаппе (70)

Нагадаємо, що Мбаппе після гри зі Швецією став рекордсменом за кількістю голів у плейоф чемпіонатів світу

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Теги: чемпіонат світу Франція Кіліан Мбаппе Дідьє Дешам Парагвай НОВИНИ ФУТБОЛУ

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