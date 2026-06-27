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Колумбія – Португалія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колумбія – Португалія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Піренейська збірна вже втрачала очки на Кубку світу
фото: Selecao Portugal

Суперники визначать переможець квартету K Мундіалю

Сьогодні, 27 червня 2026 року, національна команда Колумбії на арені «Гард Рок Стедіум» в американському Маямі протистоятиме збірній Португалії у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Колумбія – Португалія

Шанси піренейців на 14:00 27 червня виглядають переконливішими, стверджують фахівці GGBET. На потенційний успіх колумбійців закладено коефіцієнт 4,45. Тим часом на ймовірну перемогу Португалії виставлено кеф 1,52. На підсумкову нічию запропоновано бал 4,41. Мінімальну звитягу збірної Колумбії (1:0) оцінено коефіцієнтом 14,70. Натомість на тотал менше 1,0 закладено кеф 6,07.

Передматчевий стан команд

«Кав'ярники» стартували на турнірі з упевненої перемоги над Узбекистаном (3:1). Забитими м'ячами в складі команди Нестора Лоренсо відзначилися оборонець Муньйос, а також нападники Діас і Кампас. А от у другому турі колумбійська збірна змогла дотиснути ДР Конго (1:0). Гол оформив той же Муньйос.

Натомість національна команда Португалії на початку групового етапу розписала нічию з конголезцями (1:1). Забитий м'яч до свого активу записав хавбек Невеш. Реабілітувалися підопічні Роберто Мартінеса в протистоянні зі збірною Узбекистану (5:0). Форвард Роналду оформив дубль, а ще по голу додали оборонець Мендеш і нападник Леан. Голкіпер Нематов також допоміг португальцям автоголом.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд ніколи не перетиналися. Проте, чотири поєдинки зіграли молодіжні збірні Колумбії та Португалії. Піренейці жодного разу не програли – одна нічия, три перемоги. Останній матч відбувся на Чемпіонаті світу 2015 серед 20-річних. Тоді гору взяла збірна Португалії (3:1). З актуальних футболістів національних команд у тому поєдинку зіграли оборонець Колумбії Санчес і португальський форвард Гедеш.

Де дивитися матч Колумбія – Португалія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 02:30 неділі за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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