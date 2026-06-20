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Туреччина у більшості поступилася Парагваю і вилетіла з Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Туреччина у більшості поступилася Парагваю і вилетіла з Чемпіонату світу 2026
Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла керує грою команди в матчі з Парагваєм
фото: Федерація футболу Туреччини

На мундіалі тривають матчі другого туру групового етапу

Збірна Туреччини програла Парагваю (0:1) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Туреччина і Парагвай програли свої поєдинки стартового туру, тому для команд, це була гра за виживання. Невдаха матчу міг завчасно втратити усі шанси на вихід у плейоф. Свою зарядженість на перемогу парагвайці продемонстрували одразу і перший же удар у матчі перетворився на гол – Галарсо після передачі Енсіси влучно пробив у правий кут.

Туркам нічого не залишалось, як йти вперед і рятувати матч. Очікувано команда Вінченцо Монтелли створила кілька нагод до перерви. Зокрема, м'яч після удару Мюлдюра влучив у каркас воріт.

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На 3-й компенсованій до першого тайму хвилині Парагвай залишився у меншості. Арбітр після перегляду VAR показав червону картку Альмірону за те, що той прикрив рота під час суперечки з Мюлдюром. Згідно з новими рекомендаціями ФІФА, відтепер це вважається серйозним порушенням.

Після перерви турки влаштували справжню облогу воріт суперника. Водночас, навіть у меншості Парагвай створював моменти у контратаках – Енсісо мав чудову нагоду подвоювати перевагу, але його удар вийшов невдалим.

Навала турків не приносила результату – чудові моменти змарнували Гюль, Узун та Демірал. Наприкінці гри парагвайці майстерно «вбивали» час і таки втримали бажану перемогу – 1:0. Ну, а Туреччина несподівано для багатьох завчасно вилітає з Чемпіонату світу 2026.    

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група D. 2-й тур.

Туреччина – Парагвай 0:1

  •  Гол: Галарсо, 2
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна США переграла Австралію з рахунком 2:0 у матчі двох лідерів групи D на Чемпіонаті світу з футболу 2026. Господарі турніру гарантували собі вихід у плейоф.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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