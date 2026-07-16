«Арсенал» близький до купівлі зірки чемпіонату Бельгії – ЗМІ

«Каноніри» вирішили підсилити атакувальну лінію

Лондонський «Арсенал» опинився за крок від трансферу нападника бельгійського «Брюгге» Христоса Цоліса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Чемпіон Англії нібито вже узгодив деталі переходу з «чорно-синіми». Перехід грека коштуватиме «канонірам» орієнтовно 40 млн євро. Умови контракту Цоліса з «Арсеналом» наразі невідомі.

Потенційний новачок лондонців може закрити будь-яку позицію в лінії атаки. Рідне амплуа грецького футболіста – лівий вінгер. Він також грав правого вінгера, атакувального хавбека та центрфорварда.

У минулому сезоні Цоліс зіграв 52 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу нападник записав 22 голи та 29 результативних передач. Раніше він захищав кольори «Фортуни» з німецького Дюссельдорфа, англійського «Норіджа», «Твенте» з нідерландського Енсхеде та ПАОКа з грецьких Салонік.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.