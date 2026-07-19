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«Арсенал» і «Челсі» позмагаються за оборонця збірної Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Арсенал» і «Челсі» позмагаються за оборонця збірної Франції
Максанс Лакруа близький до зміни місця роботи
фото: ФК «Крістал Пелас»

Півфіналіст Чемпіонату світу 2026 отримав нагоду змінити прописку в межах британської столиці

Лондонський «Челсі» провів перемовини зі столичним «Крістал Пелас» щодо центрбека Максанса Лакруа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

«Орли» повісили на француза цінник на 55 млн фунтів. Конкуренцію «Челсі» в боротьбі за оборонця складе лондонський «Арсенал». «Сині» розраховували підписати Лакруа відразу після Мундіалю-2026.

Центрбек – вихованець французького «Сошо». На дорослому рівні він дебютував у сезоні 2018/19. Після двох років у рідній команді Лакруа перебрався у німецький «Вольфсбург». За «Пелас» оборонець відіграв дві кампанії.

У минулому сезоні Лакруа провів 55 поєдинків. До свого активу він записав три голи та три результативні передачі. На Чемпіонату світу 2026 центрбек зіграв три матчі.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: ФК Челсі ФК Арсенал (Лондон) ФК «Крістал Пелас» Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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