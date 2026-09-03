«Арсенал» за серйозні гроші продав вінгера до Саудівської Аравії

«Каноніри» попрощались з одним з лідерів лінії атаки

Вінгер Габріель Мартінеллі перейшов з «Арсенала» до «Аль-Хіляля». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з Саудівської Аравії.

Термін контракту між 25-річним бразильцем та «Аль-Хілялем» розрахований до літа 2030 року. Сума трансферу, за інформацією італійського інсайдера Фабріціо Романо, складає 65 мільйонв євро.

Габріель Мартінеллі захищав кольори «Арсенала» з літа 2019 року. Він провів у складі «канонірів» 278 матчів, забив 62 голи та віддав 36 асистів. Разом з лондонським клубом бразилець завоював АПЛ у сезон 2025/26, Кубок Англії та Суперкубок Англії у сезонах 2019/20 та 2023/24 відповідно.

«Аль-Хіляль» завершив минулий чемпіонат Саудівської Аравії на другій позиції – під керівництвом Сімоне Індзагі команді вдалось набрати 84 очки, відставання від «Аль-Насра», який став чемпіоном, становить два очки.

Нагадаємо, що Карім Бензема залишив «Аль-Хіляль» у статусі вільного агента.

До слова, «Динамо» оголосило про підписання івуарійського вінгера Кеассе Ба.