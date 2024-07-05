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Артем Довбик назвав клуб, у якому гратиме наступного сезону

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Артем Довбик назвав клуб, у якому гратиме наступного сезону
Довбик залишається у «Жироні»
з відкритих джерел

Довбика, найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії, пов'язували з переходом до «Атлетіко»

Форвард збірної України Артем Довбик вирішив залишитися у складі іспанської «Жирони» щонайменше на сезон 2024/25, повідомляє Суспільне з посиланням на видання AS.

За підсумками минулого сезону Довбика, найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії, пов'язували з переходом до «Атлетіко» – повідомлялося, що трансфер вже було погоджено на початку червня. Також інтерес до українця виявляв італійський «Наполі».

AS додає, що можливість підписання форварда також розглядали англійський «Вест Гем» і неназваний клуб із Саудівської Аравії, що пропонував «Жироні» 15 мільйонів євро за перехід. Натомість Довбик ухвалив остаточне рішення, за яким залишається в складі «Жирони».

На користь каталонського клубу, пояснюють журналісти, зіграла ключова роль Довбика у нинішньому складі команди Мічела, за якого Артем був незмінним гравцем стартового складу і дебютує в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Що ж до трансферу в «Атлетіко», мадридський клуб робив «Жироні» офіційну пропозицію вартістю 25 мільйонів євро – каталонці вважали компенсацію недостатньою.

Відтак новий сезон, який стартує в Ла Лізі 18 серпня, Довбик розпочне у складі своєї нинішньої команди. За місяць «Жирона» вперше в історії зіграє у Лізі чемпіонів, в якій кваліфікувалася безпосередньо до групового раунду завдяки третьому місцю в національному чемпіонаті.

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Теги: Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

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