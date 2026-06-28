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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи L

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи L
Англія і Хорватія вважалися головними претендентами на перемогу в групі L
фото: Sofascore

Попри неочікувані повороти, остаточна турнірна картина в групі L виявилася цілком передбачуваною

На Чемпіонаті світу 2026 підійшли до кінця поєдинки групи L, де грали Англія, Хорватія, Гана та Панама. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи L

Група L стала однією з найменш результативних, адже команди на чотирьох забили лише 13 голів. Особливо це підтвердилося під час другого туру, де у двох матчах у сітку воріт м'яч потрапив одного разу – під час поєдинку Хорватії проти Панами. Проте боротьба до останнього туру була доволі цікавою: попри те, що збірна Хорватії, яка вважалася безапеляційним претендентом на топ-2 квартету, вона підходила до третього матчу лише третьою, пропустивши вперед Гану. Сталося це через те, що ффриканці отримали приємний бонус у вигляді нічиєї з Англією, яка дозволяла їм обходити суперників на один бал.

Саме ці дві команди і зіграли в заключному турі між собою, вирішивши долю проходу до 1/8 фіналу. Матч розпочався в обережному темпі, однак поступово Хорватія заволоділа ініціативою та відкрила рахунок завдяки дальньому удару, тоді як Гана до перерви відповіла лише кількома небезпечними випадами. У другому таймі африканці зуміли зрівняти рахунок після стандарту, але хорвати швидко відновили перевагу також після розіграшу стандартного положення й втримали перемогу з рахунком 2:1.

Хоча поєдинок Англії проти Панами не мав жодного турнірного значення, боротьба на полі, особливо в першому таймі, була досить напруженою. Англія з перших хвилин володіла перевагою та створила низку небезпечних моментів, однак до перерви так і не змогла реалізувати свої нагоди, тоді як Панама відповідала гострими контратаками. У другому таймі «три леви» все ж дотиснули суперника, забивши двічі за короткий проміжок часу, після чого впевнено контролювали гру й довели матч до перемоги з рахунком 2:0.

Підсумкова таблиця групи L

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Англія у першому матчі зіграє з одним з третіх місць з груп I (Сенегал), J (Алжир) чи K (ДР Конго). Цікаво, що в будь-якому випадку англійці зустрінуться з африканською збірною, і найбільші шанси на це має Сенегал, адже Алжир і Конго знаходяться наразі на непрохідних позиціях. 

Хорватія в 1/16 фіналу проведе поєдинок проти другого місця у групі K, яким може бути або Колумбія, або Португалія. Колумбійці опустяться на друге місце лише у випадку поразки від Португалії, адже у випадку нічиєї вони мають перевагу над суперниками завдяки більшій кількості перемог. 

Першим суперником Гани стане переможець групи K, яким, як уже зазначалося, може бути або Португалія, або Колумбія. Колумбійців для цього влаштує навіть нічия, у той час як португальцям необхідна лише перемога.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

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Теги: чемпіонат світу Англія Хорватія

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