Мессі міг отримати червону картку в матчі з Алжиром: реакція фанатів

На 31-й хвилині поєдинку ЧС-2026 Аргентина – Алжир Мессі наступив прямою ногою на Аїсса Манді

Ліонель Мессі, який став героєм першого матчу Аргентини на Чемпіонаті світу 2026, міг заробити вилучення і його фол викликав бурхливу дискусію в соцмережах. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Аргентини на старті Чемпіонату світу 2026 розгромила Алжир (3:0) завдяки хет-трику Ліонеля Мессі. Капітан чинних чемпіонів світу став найкращим гравцем поєдинку та забив 14-й, 15-й і 16-й голи на мундіалях, зрівнявшись за цим показником з німцем Мірославом Клозе.

Однак уболівальники та експерти в соціальних мережах вважають, що Ліонеля мали вилучати з поля в середині першого тайму. На 31-й хвилині Мессі прямою ногою наступив ззаду на литку Аїсса Манді.

Рефері зафіксував порушення правил та ухвалив рішення про штрафний на користь алжирців, однак не вжив жодних дисциплінарних заходів. Мессі не отримав навіть жовтої картки.

«Чиста червона картка, і він навіть не отримав жовту за це, навіть після перевірки VAR. Лол», – написав один із фанатів у соцмережі X. Інший вболівальник зазначив: «Мессі щойно уникнув огидного фолу, вдаривши по ногах захисника Алжиру».

«Немає жодного шансу, що це не червона картка. Навіть сам Мессі усвідомив свою помилку. Вони навіть не дали йому жовту картку», – додав інший фанат.

«Червона картка для Ліонеля Мессі, ой, вибачте, навіть жовтої картки немає. У своєму матчі гравці ПАР отримали дві червоні картки, хоча одна з них навіть не була жовтою, а фаворита ФІФА Мессі визнали не винним, дуже шкода», – написав вболівальник.

Нагадаємо, лідер зірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував повторення бомбардирського рекорду чемпіонатів світу з футболу.

«Це честь бути там, бо це означає бути поруч із Клозе. Роналду теж є у цьому рейтингу. Я не думаю, що це щось означає для мене, наприклад Мбаппе у своєму матчі забив два голи. Це лише статистика і нічого більше.

Хоча це джерело гордості – мати можливість змагатися з усіма ними, для мене це нічого не означає. Роналду, з того, що я бачив, був одним із найвидатніших, і він не на першому місці, тому все зводиться до статистики», – розповів Мессі.