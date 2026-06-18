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Гравець збірної Кабо-Верде потрапив до складу команди завдяки соціальній мережі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гравець збірної Кабо-Верде потрапив до складу команди завдяки соціальній мережі
Роберто Лопес став однією з головних дійових осіб під час сенсаційного матчу проти Іспанії
фото: Alamy Stock Photo

Роберто Лопес народився і виріс в Ірландії, але зараз завдяки збігу обставин представляє країну свого батька

Збірна Кабо-Верде сенсаційно відібрала очки в Іспанії на старті Чемпіонату світу 2026, а одним із героїв матчу став центральний захисник Роберто Лопес, який абсолютно випадково опинився у складі цієї команди. Про це повідомляє «Главком».

Повідомлення, яке ледь не пішло в «Спам»

Футболіст народився та виріс в ірландському Крамліні. Його мати є ірландкою, а батько походить із Кабо-Верде. Більшу частину кар'єри Лопес провів у чемпіонаті Ірландії, захищаючи кольори «Богеміана» та «Шемрок Роверс». Свого часу він навіть провів матч за юнацьку збірну Ірландії U-19, однак перспективи потрапити на великий міжнародний турнір виглядали примарними.

Усе змінилося у 2018 році. Представники Федерації футболу Кабо-Верде, які активно шукали гравців із подвійним громадянством, знайшли профіль захисника в LinkedIn. Тодішній наставник команди Руй Агуаш надіслав футболісту повідомлення португальською мовою із пропозицією виступати за історичну батьківщину. Лопес вирішив, що отримав черговий шахрайський лист, і просто його проігнорував.

Лише через дев'ять місяців надійшло повторне повідомлення англійською мовою. Тоді захисник переклав перший лист і зрозумів, що це було справжнє запрошення до національної збірної. Відмовлятися від такого шансу він уже не став.

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Від LinkedIn до шоку зірок Ла Ліги

Дебют Лопеса за Кабо-Верде відбувся у 2019 році в матчі проти Того. Відтоді він став одним із лідерів команди та допоміг їй пройти шлях від статусу міцного африканського середняка до історичного виходу на чемпіонат світу.

Поєдинок проти Іспанії став для захисника дебютним на мундіалях, але жодного хвилювання на полі не було помітно. Разом із партнером по центру оборони Дінеєм Боржесом він практично нейтралізував атакувальну лінію суперника, не дозволивши іспанцям реалізувати численні моменти.

Статистика Лопеса лише підкреслює масштаб його виступу: 61 дотик до м'яча, 11 виносів із власного штрафного майданчика, три заблоковані удари, стовідсоткова успішність у верхових дуелях та 76% точних передач. Саме завдяки таким діям Кабо-Верде вдалося втримати історичну нічию проти одного з фаворитів турніру.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що герой матчу Іспанія – Кабо-Верде стрімко підкорив соцмережі. 

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Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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