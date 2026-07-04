Аргентина через автогол суперника пробилася в 1/8 фіналу ЧС-2026

Чинні чемпіони планети аргентинці проекзаменували дебютанта світових першостей Кабо-Верде

Сьогодні, 4 липня 2026 року, збірна Аргентини на арені «Гард Рок Стедіум» в американському Маямі зустрілася з Кабо-Верде в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Аргентинці розпочали груповий етап Кубка світу з розгрому збірної Алжиру (3:0). Хет-трик оформив нападник Мессі. Далі команда Скалоні розібралася з австрійською збірною (2:0). Цього разу Мессі обмежився дублем. А в третьому турі «альбіселесте» здолали Йорданію (3:1). Забитими м'ячами відзначилися півзахисник Ло Чельсо, форвард Лаутаро Мартінес, який реалізував одинадцятиметровий, і той же Мессі.

Збірна Кабо-Верде стартувала на Мундіалі-2026 із сенсації. У першому турі острів'яни розписали нічию з Іспанією (0:0). Далі підопічні Бубішти розійшлися миром зі збірною Уругваю (2:2). Голи до свого активу записали хавбек Леніні та нападник Варела. А в останньому турі «сині акули» втримали комфортний рахунок із Саудівською Аравією (0:0) та вийшли в плейоф із трьома нічиїми за плечима.

Хід гри

Перший тайм команди провели обережно: єдиний небезпечний момент до 15-ї хвилини створив Ліонель Мессі, але м'яч пройшов повз стійку. Рахунок вдалося відкрити після технічної паузи на гідратацію: Лісандро Мартінес віддав довгу передачу у штрафний майданчик, і Мессі точним ударом розстріляв ворота 40-річного голкіпера Возіньї. Це був вже 17-й гол капітана аргентинців на чемпіонатах світу – раніше в цьому турнірі Мессі встановив одразу кілька рекордів Книги Гіннесса за результативністю на мундіалях. Під завісу тайму свій момент мав і Енцо Фернандес, проте Возінья впорався з ударом.

У другому таймі гра вирівнялася. Спершу Дерой Дуарте не влучив у ворота після удару з-за меж штрафного, а вже за п'ять хвилин відзначився влучно: скориставшись пасом Раяна Мендеса з флангу, він зрівняв рахунок – 1:1. Мессі відповів небезпечним рейдом у штрафний, а на 72-й хвилині спробував обіграти голкіпера прямим ударом зі штрафного, але Возінья знову врятував свою команду. На 85-й хвилині захисник аргентинців Науель Моліна не зміг продовжити гру через травму й поступився місцем Ніколасу Тальяфіко. У компенсований час Мессі не реалізував ще один момент у штрафному – основний час завершився нічиєю.

Овертайм і вирішальний епізод

В додатковий час аргентинці спершу відновили перевагу: на 92-й хвилині після розіграного кутового Лісандро Мартінес влучним ударом замкнув боротьбу в штрафному – 2:1. Мессі та Хуліан Альварес мали шанси зняти інтригу ще на 98-й хвилині, проте не переграли голкіпера. Натомість Кабо-Верде знову відповіло: Сідні Лопес Кабрал красивим ударом у кут зрівняв рахунок – 2:2.

У другому таймі овертайму Мессі подав кутовий, м'яч влучив у Крістіана Ромеро, від якого з рикошетом відскочив у ворота через захисника Кабо-Верде Діні Боржеша. ФІФА зафіксувала цей момент саме як автогол Боржеша, а не результативну передачу Мессі, – 3:2. У «синіх акул» під завісу другого екстратайму залишалося ще кілька моментів, але реалізувати їх не вдалося.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Аргентина – Кабо-Верде: 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Мессі, 29; 1:1 – Дуарте, 59; 2:1 – Л. Мартінес, 92; 2:2 – Лопес Кабрал, 103; 3:2 – Боржеш (автогол).

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