Стали відомі чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня

Визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Аргентина – 15,46% Франція – 15,06% Іспанія – 12,48% Англія – 9,48% Португалія – 6,71% Німеччина – 6,60% Норвегія – 5,42% Бразилія – 4,56% Нідерланди – 4,26% США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.