Стали відомі чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня
Визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.
Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.
Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю
Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).
Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta
- Аргентина – 15,46%
- Франція – 15,06%
- Іспанія – 12,48%
- Англія – 9,48%
- Португалія – 6,71%
- Німеччина – 6,60%
- Норвегія – 5,42%
- Бразилія – 4,56%
- Нідерланди – 4,26%
- США – 4,07%
Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.
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