Легендарний тренер знайшов позитив у нововведенні Чемпіонату світу 2026

Фабіо Капелло став прихильником поділу поєдинків на «чверті»

Фахівець на пенсії оцінив тривалі паузи в поєдинках Мундіалю

Колишній керманич збірної Англії, мадридського «Реала» та низки італійських команд Фабіо Капелло схвалює перерви на водопій на Чемпіонаті світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Знаменитий італієць відшукав позитивний момент для тренерських штабів. Також він оцінив анонсовану велику паузу між таймами фіналу ЧС-2026. Вона триватиме майже 30 хвилин.

«Усе залежить від того, з якого боку поглянути. Наприклад, мені як тренеру дуже подобається пауза на водопій під час тайму. Поле велике, іноді гравці тебе не чують, а так з'являється можливість дати їм вказівки. Для тренерів це справді корисно», – переконаний Капелло.

Водночас він не зміг однозначно оцінити півгодинну перерву посеред фіналу ЧС-2026. Італійський фахівець підозрює, що футболісти встигнуть «охолонути». Проте, тренери матимуть більше часу, щоб спокійно дати установки та внести корективи.

«Вона (перерва – «Главком») може вплинути на гру значно сильніше, а це здатне змінити перебіг будь-якого матчу. Тим більше, фіналу Чемпіонату світу», – резюмував Капелло.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.