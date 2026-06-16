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Іран – Нова Зеландія: результат матчу Чемпіонату світу з футболу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іран – Нова Зеландія: результат матчу Чемпіонату світу з футболу
Збірні Ірану та Нової Зеландії розпочали боротьбу на Мундіалі
фото: Getty Images

Іран та Нова Зеландія зіграли стартовий для себе поєдинок світової першості

У вівторок, 16 червня, на Чемпіонаті світу 2026 з футболу відбувся поєдинок групи G між командами Ірану та Нової Зеландії. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Іран – Нова Зеландія

Перші хвилини залишалися за іранцями, але вже на 7-й хвилині Нова Зеландія вийшла вперед – Елайджа Джаст результативно замкнув скидання від Кріса Вуда. До перерви іранці встигли відквитатися: на 32-й хвилині Резаеян відновив рівновагу – 1:1.

У другому таймі знову спрацювала зв'язка Вуд – Джаст: на 54-й хвилині новозеландець вдруге вразив ворота і вивів «цілком білих» уперед – 1:2. Проте вже на 64-й хвилині Мохебі красивим ударом головою після передачі з флангу від Резаеяна поновив рівний рахунок. У кінцівці обидві команди шукали переможний гол, але зупинилися на бойовій нічиїй.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група G

Іран – Нова Зеландія 2:2 (1:1)

  • Голи: 0:1 – 7' Джаст, 1:1 – 32' Резаеян, 1:2 – 54' Джаст, 2:2 – 64' Мохебі
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Standings provided by Sofascore

У наступному турі ЧС-2026 Іран зустрінеться з Бельгією 21 червня о 22:00 за київським часом, а Нова Зеландія 22 червня зіграє проти Єгипту о 04:00.

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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