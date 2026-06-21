Іспанія – Саудівська Аравія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Ламін Ямаль (ліворуч) поки не вразив на Мундіалі

Чемпіони Європи спробують здобути першу перемогу на турнірі

Сьогодні, 21 червня 2026 року, збірна Іспанії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті зустрінеться з національною командою Саудівської Аравії у рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Іспанія – Саудівська Аравія

Безумовним лідером симпатій на 14:25 21 червня стала «Фурія Роха», переконані букмекери GGBET. На ймовірний успіх Іспанії виставлено коефіцієнт 1,12. Натомість на потенційну перемогу аравійців закладено кеф 25,03. Нічия за підсумком поєдинку оцінена балом 10,21. На другу мирову для обох національних команд (0:0) запропоновано коефіцієнт 20,75. Зате на тотал більше 4,5 виставлено бал 2,97.

Передматчевий стан команд

Обидві збірні доклалися до сенсацій у стартовому турі. Підопічні Луїса де ла Фуенте не впоралися з дебютантом турніру – Кабо-Верде. Поєдинок завершився без забитих м'ячів (0:0).

Натомість збірна Саудівської Аравії втримала нічийний рахунок у протистоянні з Уругваєм (1:1). Під завісу першого тайму відкрив рахунок оборонець Аль-Амрі. Пропустили «Зелені соколи» під завісу матчу.

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Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетиналися тричі. Перший поєдинок відбувся на груповому етапі Мундіалю-2006. Тоді скромну перемогу оформила збірна Іспанії (1:0). Єдиний м'яч оформив оборонець Хуаніто.

Пізніше суперники двічі зустрілися в спарингах. У травні 2010 року «Фурія Роха» оформила веселу перемогу над аравійцями (3:2). А от через два роки з гаком піренейці вже розтрощили Саудівську Аравію (5:0).

Де дивитися матч Іспанія – Саудівська Аравія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».