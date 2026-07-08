ФІФА зібралася розглянути зняття бану з Росії після рішення МОК

У міжнародний футбол можуть повернутися представники країни-агресорки

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розгляне повернення російських команд у змагання під власною егідою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет відновив права Олімпійського комітету Росії. Обмеження щодо росіян були запроваджені після спроби встановити контроль над окупованими територіями України. Згодом ОКР змінив статус, позбавивши всі регіони членства в комітеті.

«ФІФА була проінформована про рішення МОК тимчасово скасувати усунення Олімпійського комітету Росії. ФІФА проаналізує це рішення в координації з відповідними зацікавленими сторонами перед тим, як ухвалювати рішення про наступні кроки», – прокоментували ситуацію в організації.

Російські команди залишалися без міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення РФ до України. ФІФА приєдналася до обмежень УЄФА після того, як європейські збірні відмовилися грати проти росіян у плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Як наслідок, росіяни не грають в єврокубках. Також вони пропустили ЧС-2022, Євро-2024, кілька розіграшів Ліги націй та не поїхали на Мундіаль-2026. Водночас очільник ФІФА Джанні Інфантіно взимку заявив, що «відсторонення Росії нічого не дало».

До слова, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.