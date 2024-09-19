Федерація дзюдо підтвердила, що Майдов був дискваліфікований за те, що перехрестився

Неманія Майдов є чемпіоном світу 2017 року та чемпіоном Європи 2023 року

Дзюдоїст Майдов вже був причетний до інцидентів, пов'язаних із порушеннями етичного кодексу

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) підтвердила, що сербський дзюдоїст Неманія Майдов був дискваліфікований за демонстрацію релігійного жесту на Олімпійських іграх у Парижі.

Раніше Майдов у соцмережах повідомив, що IJF усунула його на п'ять місяців за те, що він перехрестився перед програною сутичкою з греком Теодоросом Целідісом в 1/8 фіналу Олімпіади.

«Майдова покарали за підсумками дисциплінарної процедури, розпочатої відповідно до дисциплінарного кодексу IJF, за інциденти, зафіксовані під час його виступу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Йому було пред'явлено звинувачення за демонстрацію явного релігійного символу при виході на поєдинок та відмову вклонитися супернику в кінці бою, що є порушеннями етичного кодексу, а також за те, що він зняв дзюдоги (одяг, у якому виступають спортсмени), що є порушенням спортивного та організаційного регламенту (SOR) IJF», – йдеться у заяві IJF.

Також зазначається, що спортсмен причетний до інцидентів, пов'язаних із порушеннями етичного кодексу. У квітні 2018 року та у лютому 2022 року його було попереджено у листі про поведінку, яка суперечить спортивному регламенту.

«У листі-попередженні від лютого 2022 року відповідача поінформували, що «у разі будь-якого майбутнього порушення IJF призначить дисциплінарний розгляд». Також слід зазначити, що спортсмен не заперечував щодо жодного з двох попереджень, тому його твердження про те, що він не знав про правило, яке забороняє демонстрацію будь-яких релігійних, політичних, етнічних чи інших жестів, не є вірними», – йдеться у заяві на сайті IJF.

Неманія Майдов є чемпіоном світу 2017 року та чемпіоном Європи 2023 року.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу олімпійського турніру таджицький дзюдоїст Нуралі Емомалі переміг ізраїльтянина Баруха Шмайлова. Після сутички він відмовився тиснути руку опоненту та вигукнув «Аллах Акбар».

Варто зазначити, що в 1/16 фіналу Шмайлову також відмовився тиснути руку марокканець Абдеррахман Бушит.

Як повідомлялося, бронзовий призер Олімпіади з Ізраїлю Петер Пальчик міг втрати нагороду через підтримку армії.