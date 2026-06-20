Вінісіус за бомбардирськими показниками на мундіалях наблизився до бразильських легенд

Вінісіус в матчі проти Гаїті відзначився голом та асистом

Кращі показники лише у Роналдо, Пеле і Тостао

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор довів кількість результативних дій на мундіалях до шести в шести матчах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

У матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти Гаїті (3:0) Вінісіус відзначився голом та асистом. Таким чином він зрівнявся за показниками результативнсоті із Роналдінью, який має два голи та чотири асисти, але за 10 матчів.

Водночас лише троє бразильців зіграли понад п’ять матчів на чемпіонатах світу й мають середній показник щонайменше один результативний бал за гру з 1966 року:

Роналдо: 19 у 19

Пеле: 11 у 8

Тостао: 7 у 7

Збірна Бразилії наразі посідає перше місце в групі С і завершить груповий етап матчем проти Шотландії, який відбудеться в Маямі 25 червня та розпочнеться о 01:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу 2026 з футболу протягом одного дня двічі оновили рекорд найшвидшого голу цьогорічного розіграшу турніру.

У дев'ятий ігровий день футболісти двічі оновили показник найшвидшого гола на турнірі 2026 року. Спершу автором цього досягнення став марокканець Ісмаель Сайбарі. У матчі проти Шотландії він відзначився на 70-й секунді протистояння. Втім досягнення протрималося лише кілька годин. Оновити показник вдалось у матчі Туреччина – Парагвай, де швидким голом відзначився Матіас Галарса вже через 64 секунди після стартового свистка.

Попри рекорд турніру, результат Галарси не увійшов навіть до десятки найшвидших голів в історії чемпіонатів світу. Абсолютний рекорд належить турку Хакану Шукюру, який на мундіалі 2002 року забив у ворота Південної Кореї вже на 11-й секунді матчу.