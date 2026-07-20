У Чемпіонату світу з футболу в Саудівській Аравії може змінитися рік проведення – ЗМІ

Чемпіонат світу з футболу в Саудівській Аравії має відбутися у 2034 році

Чемпіонат світу з футболу в Саудівській Аравії, який має відбутися у 2034 році, можливо, доведеться перенести на 2035 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що через сильну спеку мундіаль у Саудівській Аравії, швидше за все, не проводитиметься влітку. 2034 року Рамадан розпочнеться близько 12 листопада і завершиться 12 грудня. На початку березня близько 2 млн осіб попрямують до Саудівської Аравії для хаджу.

Лютий та січень 2034 року також можуть не підійти для проведення Чемпіонату світу, оскільки в цей час в американському Солт-Лейк-Сіті проходитимуть Зимові Олімпійські ігри, а це може «відвернути увагу публіки та гроші спонсорів». Politico вважає, що у такій ситуації Чемпіонат світу може відбутися на початку 2035 року. Наголошується, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не говорила, що розглядає такий крок, проте, як вважає видання, такий сценарій не можна виключати.

Чемпіонат світу з футболу зазвичай проводиться влітку, але в 2022 році він вперше відбувся в осінньо-зимовий сезон через високі температури в Катарі.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.