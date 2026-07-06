Трамп прокоментував скандальне рішення ФІФА щодо скасування дискваліфікації гравця збірної США

ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що не говорив президенту ФІФА Джанні Інфантіно, які кроки робити у ситуації щодо дискваліфікації нападаючого американської збірної Фоларіна Балогуна на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Про це інформує «Главком».

«Але все, що я зробив – це попросив про перегляд. Оскільки не вважав, що сталося порушення. Я не говорив йому (Інфантіно – «Главком»), що робити. Я не можу говорити йому, що робити», – заявив Трамп.

Матч США проти Бельгії відбудеться у ніч проти вівторка, 7 липня.

Раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. ЗМІ стверджують, що Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Як повідомлялося, УЄФА відреагувала на скандальне рішення ФІФА на користь збірної Штатів.

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут.

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.