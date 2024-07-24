Україна розпочинає виступи на Олімпіаді: анонс першого змагального дня

Перед поїздкою до Парижа українська футбольна команда виграла міжнародний турнір у Франції

До офіційного старту головного спортивного форуму лишаються ще 2 дні, проте перші події відбуватимуться вже сьогодні

Вболівальники літніх видів спорту дочекалися, адже вже у п'ятницю, 26 липня, пройде офіційна церемонія відкриття Олімпіади.

Сьогодні, 24 липня, у так званий «-2 день» розпочинається змагальна частина Олімпійських Ігор-2024. У Парижі сьогодні вестимуть боротьбу представники футболу та регбі-7.

Першою спортивною подією цієї Олімпіади стане футбольний матч групи B між Аргентиною та Марокко. Цей поєдинок цікавитиме вболівальників ще й тим, що збірна України, яка вперше в історії відібралася на старт такого рівня, гратиме саме у квартеті з аргентинцями, марокканцями, а також представниками Іраку. Формула футбольних змагань передбачає, що 2 найкращі команди з 4 різних груп пройдуть до чвертьфіналів, де у турнірі на вибування розіграють медалі.

Однак уся увага сьогодні буде прикута до матчу української команди, яка розпочне виступ на Олімпійських Іграх у Парижі протистоянням з Іраком. Вітчизняна збірна отримала місце на турнірі завдяки потраплянню до четвірки найкращих Чемпіонату Європи-2023 серед спортсменів до 21 року, у той час як Ірак став третім на азійській континентальній першості серед 23-річних футболістів.

Як уже зазначалося, для українських футбольних команд це перша поява на Олімпіадах, у той час як Ірак зіграє одразу на шостій першості. Найкращим результатом азійської команди є четверте місце у 2004 році.

Де дивитися гру Україна – Ірак

Матч Україна – Ірак відбудеться о 20:00. Фаворитами матчу, безперечно, є українці, однак опоненти є досить небезпечними. Зі складом української команди ви можете ознайомитися за посиланням.

Транслюватимуть цю подію регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати доступні на сайті Олімпійських Ігор.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.