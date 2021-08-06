Горуна вийшов у півфінал Олімпіади і гарантував собі медаль

Українець достроково виграв груповий турнір і в останній сутичці поступився

Український каратист Станіслав Горуна успішно подолав груповий турнір Олімпіади в Токіо і вийшов до півфіналу. Таким чином, він вже виграв бронзову нагороду, але матиме змогу поборотися за вихід до фіналу.

Станіслав здобув дві непрості перемоги у стартових поєдинках - над японцем Кеном Нісімурою, а потім над американцем Томасом Скоттом. В третій сутичці Горуну влаштовувала нічия, якої він і досяг в поєдинку з угорцем Каролі Харспатакі.

Горуна став останнім українцем, що виступив на дебютній для карате Олімпіаді. У перший день змагань срібну нагороду здобула Анжеліка Терлюга. А сьогодні у груповій стадії брала Аніта Серьогіна. Вона поступилася у вирішальній сутичці, хоча за 15 секунд до завершення двобою вела у рахунку.

Як Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль дивіться тут.

Раніше нагороду здобула веслувальниця Людмила Лузан.

Наймедальнішим для нашої команди виявилося 4 серпня. Тоді збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

В медальному заліку наша команда піднялася на 36 місце.