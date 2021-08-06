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    Горуна вийшов у півфінал Олімпіади і гарантував собі медаль

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    Станіслав Горуна побореться за золоту нагороду - Горуна вийшов у півфінал Олімпіади і гарантував собі медаль
    Станіслав Горуна побореться за золоту нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Українець достроково виграв груповий турнір і в останній сутичці поступився

    Український каратист Станіслав Горуна успішно подолав груповий турнір Олімпіади в Токіо і вийшов до півфіналу. Таким чином, він вже виграв бронзову нагороду, але матиме змогу поборотися за вихід до фіналу.

    Станіслав здобув дві непрості перемоги у стартових поєдинках - над японцем Кеном Нісімурою, а потім над американцем Томасом Скоттом. В третій сутичці Горуну влаштовувала нічия, якої він і досяг в поєдинку з угорцем Каролі Харспатакі.

    Горуна став останнім українцем, що виступив на дебютній для карате Олімпіаді. У перший день змагань срібну нагороду здобула Анжеліка Терлюга. А сьогодні у груповій стадії брала Аніта Серьогіна. Вона поступилася у вирішальній сутичці, хоча за 15 секунд до завершення двобою вела у рахунку.

    Як Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль дивіться тут.

    Раніше нагороду здобула веслувальниця Людмила Лузан.

    Наймедальнішим для нашої команди виявилося 4 серпня. Тоді збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

    Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

    В медальному заліку наша команда піднялася на 36 місце.

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    Теги: Олімпіада
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    Горуна вийшов у півфінал Олімпіади і гарантував собі медаль