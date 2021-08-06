Горуна вийшов у півфінал Олімпіади і гарантував собі медаль
Українець достроково виграв груповий турнір і в останній сутичці поступився
Український каратист Станіслав Горуна успішно подолав груповий турнір Олімпіади в Токіо і вийшов до півфіналу. Таким чином, він вже виграв бронзову нагороду, але матиме змогу поборотися за вихід до фіналу.
Станіслав здобув дві непрості перемоги у стартових поєдинках - над японцем Кеном Нісімурою, а потім над американцем Томасом Скоттом. В третій сутичці Горуну влаштовувала нічия, якої він і досяг в поєдинку з угорцем Каролі Харспатакі.
Горуна став останнім українцем, що виступив на дебютній для карате Олімпіаді. У перший день змагань срібну нагороду здобула Анжеліка Терлюга. А сьогодні у груповій стадії брала Аніта Серьогіна. Вона поступилася у вирішальній сутичці, хоча за 15 секунд до завершення двобою вела у рахунку.
Як Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль дивіться тут.
Раніше нагороду здобула веслувальниця Людмила Лузан.
Наймедальнішим для нашої команди виявилося 4 серпня. Тоді збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.
Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.
Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.
В медальному заліку наша команда піднялася на 36 місце.
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