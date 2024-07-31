Гватемала виборола перше золото Олімпіади в історії країни

Адріана Руано Оліва з Гватемали на п’єдесталі пошани із золотою медаллю під час паризьких Олімпійських ігор у стрілецькому центрі Шатору

Адріана Руано завоювала золото, встановивши новий олімпійський рекорд

Адріана Руано принесла Гватемалі перше золото за історію виступів країни на Олімпіадах. На Іграх-2024 у Парижі 29-річна атлетка представляла збірну у жіночій стендовій стрільбі. Про це повідомляє New Straits Times.

У дисципліні трап Руано здобула перемогу, набравши 45 балів, що стало новим олімпійським рекордом.

Адріана Руано Оліва з Гватемали (у центрі фото) на п’єдесталі пошани демонструє свою нагороду фото з відкритих джерел

Для Гватемали це 16 Олімпійські ігри в історії. До 2012 року країна не мала медалей.

У Парижі бронзу для Гватемали у трапі приніс спортивний стрілець Жан-П'єр Броль, а Руано доповнила для країни повний набір олімпійських нагород.

Нагадаємо, що українець Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від олімпійської нагороди. До того ж, до фіналу зміг кваліфікуватися у своїй коронній дисципліні стрілець Сергій Куліш.

Олімпіада-2024. Медальний залік