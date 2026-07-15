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«Граємо з піратами-загарбниками». Віцепрезидентка Аргентини зробила скандальну заяву перед грою з Англією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Граємо з піратами-загарбниками». Віцепрезидентка Аргентини зробила скандальну заяву перед грою з Англією
Вікторія Вільярруель: Гра проти англійців – це завжди щось більше
фото: x.com/VickyVillarruel

Півфінал мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня

Віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель зробила скандальну заяву перед грою збірної країни проти Англії на Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

Заява Вікторії Вільярруель

«Ми граємо з піратами-загарбниками. Це не просто черговий матч. Я не буду політкоректною і не буду стриманою: гра проти англійців – це завжди щось більше. Це Мальвінські острови, це Дієго, це останній турнір Лео і можливість зупинити загарбників.

Вперед, Аргентино!

Тому що до останнього подиху ми вимагатимемо свого!», – написала Вільярруель в Х.

Півфінал мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Війна між Аргентиною та Сполучени Королівством

У грудні 1981 року генерал Леопольдо Галтьєрі розштовхав усіх конкурентів і став новим очільником хунти, що прийшла до влади в Аргентині після перевороту 1976-го. Проте, популярність військової диктатури продовжувала падати. Аби набрати соціальні бали, головнокомандувач задумав «маленьку переможну війну». Об'єктом зазіхань стали Фолклендські острови, Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови, британський суверенітет над якими Аргентина ніколи не визнавала.

Спершу аргентинська армія мала успіх. Та тривав він лише кілька тижнів у квітні 1982 року. Натомість до середини червня британські війська відновили повний контроль над всіма територіями та завдали ворогу неабияких втрат. І якщо техніка (орієнтовно 100 літаків і гвинтокрилів, крейсер, субмарина тощо) справа наживна, то 649 загиблих, 1657 поранених і 11313 полонених солдат і офіцерів стали вироком для Галтьєрі персонально, а згодом і для хунти загалом.

Утім, в аргентинському суспільстві настрої щодо «несправедливого» суверенітету Сполученого Королівства над островами нікуди не розвіялися.

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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