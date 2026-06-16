Президент ФІФА прийшов до роздягальні збірної Ірану після матчу Чемпіонату світу

Інфантіно сказав іранським гравцям, що вони надсилають сигнал всьому світу

Інфантіно звернувся до іранських футболістів

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно відвідав роздягальню збірної Ірану після матчу команди проти Нової Зеландії на Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport.

«Сьогоднішній матч був складним, і при більшій удачі ви могли б перемогти. Але у вас ще два матчі, і в цих двох іграх ви знову змусите світ пишатися тим, що ви робите. Я знаю, через що ви проходите, я розумію, але ви сильніші за все. Ви надсилаєте сигнал усьому світу. Сьогодні ввечері ви об'єднали весь стадіон навколо себе. Ви показали це світу і надіслали потужний сигнал. Велика вам подяка», – сказав Інфантіно.

Нагадаємо, гра між Іраном та Новою Зеландією закінчилася результативною нічиєю.

Хід гри Іран – Нова Зеландія

Вже на 7-й хвилині гри Нова Зеландія вийшла вперед – Елайджа Джаст результативно замкнув скидання від Кріса Вуда. До перерви іранці встигли відквитатися: на 32-й хвилині Резаеян відновив рівновагу – 1:1.

У другому таймі знову спрацювала зв'язка Вуд – Джаст: на 54-й хвилині новозеландець вдруге вразив ворота і вивів свою команду уперед – 1:2. Проте вже на 64-й хвилині Мохебі красивим ударом головою після передачі з флангу від Резаеяна поновив рівний рахунок.

У кінцівці обидві команди шукали переможний гол, але зупинилися на бойовій нічиїй.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група G

Іран – Нова Зеландія 2:2 (1:1)

Голи: Резаеян (32), Мохебі (64) – Джаст (7, 54)

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У наступному турі Іран зустрінеться з Бельгією 21 червня о 22:00 за київським часом, а Нова Зеландія 22 червня зіграє проти Єгипту о 04:00.