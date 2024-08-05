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Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
Куліченко не сподобалася заява Магучіх
Фото: Global look press

Куліченко почала розповідати про втягування політики у спорт

Одіозна російська легкоатлетка Олена Куліченко, яка змінила громадянство і наразі представляє Кіпр, прокоментувала слова української легкоатлетки та олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх на свою адресу.

Раніше Магучіх назвала Куліченко «проросійською» та заявила, що не піде з нею на контакт, а «швидше їй патли вирву».

«Так, я бачила, що там казали. Але знову ж таки: ми з нею були в секторі двічі, вона не контактує зі мною, я нічого їй не говорю. Я не знала б про це, теж спокійно собі жила б, а тут ця думка в мене в голові крутиться, думаю: «Блін, реально сказала/не сказала?». Так бісить, коли починають політику вплутувати у спорт, гадаю: вам свого мало? У політиків є, де можна цим усім займатися, що ви в спорт це тягнете? Дайте нам змагатися спокійно», – сказала Куліченко у розмові з російськими пропагандистами.

Нагадаємо, журналісти знайшли профіль на OnlyFans у Куліченко, яка на Олімпіаді у Парижі представляла Кіпр та була прапороносцем острівної держави.

Як повідомлялося, Ярослава Магучіх вчора, 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Ірина Геращенко Ярослава Магучіх медалі Олімпіада

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