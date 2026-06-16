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Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Ноттінгемі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Ноттінгемі
Даяна Ястремська переможно стартувала на трав'яному турнірі у британському Ноттінгемі
фото: WTA

Українка переграла Алісію Дадні у двох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 50) успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія). Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді українка у двох сетах розібралася з лакі-лузером Алісією Дадні (WTA 248) за 1 годину та 32 хвилини. Це було перше очне протистояння суперниць. Спочатку Даяна мала зіграти з Лоїс Буассон, але француженка знялася через травму лівої ноги.

Хід матчу

У першому сеті Ястремська показала ефективнішу гру на власній подачі та прийомі, виграла 88% розіграшів після першої подачі та реалізувала обидва зароблені брейк-пойнти. У підсумку українка виграла сет 6:4.

У другій партії Ястремська поступалася 3:5, однак змогла відігратися, і перевести сет на тайбрейк. Там українка двічі виграла очки на подачі суперниці і завдяки цьому повела 5:2, після чого впевнено довела партію до перемоги – 7:2.

WTA 250. Ноттінгем. 1/16 фіналу

Алісія Дадні (Велика Британія) – Даяна Ястремська (Україна) 4:6, 6:7 (2:7)

Наступною опоненткою Ястремської буде представниця Німеччини Татьяна Марія (WTA 117). Їхнє єдине протистояння відбулося у 2023 році в Хуахіні, де виграла німкеня.

Ястремська – чинна фіналістка турніру в Ноттінгемі. Минулого сезону українка вперше грала в матчі за титул трав'яних турнірів.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) вийшла до 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у Берліні. У першому раунді українка перемогла «нейтральну» Анну Калінськую (WTA 20), яка не змогла дограти матч.

Теги: теніс Даяна Ястремська

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